Marrocos prende 25 pessoas suspeitas de apoiar o Estado Islâmico

Os serviços de segurança marroquinos prenderam no início de dezembro 25 pessoas suspeitas de apoiar a organização jihadista Estado Islâmico (EI) e planejar operações "terroristas" no país, disse neste sábado (18) à AFP uma fonte da segurança.



Estas prisões ocorreram em várias cidades de Marrocos em 8 de dezembro, "no âmbito da luta contra a ameaça terrorista", segundo esta fonte, que pediu anonimato.



A imprensa local noticiou neste sábado que armas de fogo e munições foram encontradas durante as detenções, além de documentos sobre a fabricação de explosivos e outros "glorificando o EI".



A investigação revelou que os detidos planejavam realizar ataques "terroristas" em diversas cidades do país, segundo a mídia local.



Na sexta-feira, as autoridades anunciaram a prisão no dia anterior, em outro caso, de um suposto apoiador do EI. Disseram ainda que haviam evitado um ataque com explosivos, em coordenação com os serviços de inteligência dos Estados Unidos.



Desde 2002, a polícia de Marrocos desmantelou mais de 2.000 células terroristas e deteve mais de 3.500 pessoas em ações ligadas ao "terrorismo", de acordo com dados divulgados em fevereiro pelo Escritório Central de Investigação Judicial do país.