Lançamento do telescópio espacial James Webb é confirmado para 24 de dezembro

A data de lançamento do telescópio espacial James Webb (JWST) por um foguete Ariane 5, adiada várias vezes, foi confirmada neste sábado (18) pela Nasa e a Arianespace para a véspera do Natal.



"O lançamento do telescópio espacial James Webb está confirmado para 24 de dezembro às 9h20 em Kourou (12h20 GMT)", tuitou Arianespace.



O JWST, complexa joia da engenharia, será o maior e mais poderoso telescópio já lançado ao espaço. Foi construído nos Estados Unidos sob a direção da Nasa e incorpora instrumentos da Agência Espacial Europeia (ESA) e Canadense (CSA).



Seu lançamento da base de Kourou, onde chegou em outubro vindo da Califórnia, foi adiado duas vezes devido a pequenos problemas.



A Nasa e a Arianespace queriam excluir qualquer risco relacionado ao lançamento do instrumento, desenvolvido há mais de 20 anos a um custo próximo a 10 bilhões de dólares.



As equipes conjuntas da agência e da empresa "encapsularam com sucesso o observatório no foguete Ariane 5", explicou a Nasa ao confirmar a data de lançamento. O telescópio foi colocado na cabeça do foguete.



Uma revisão geral do lançamento ocorrerá em 21 de dezembro e, se tudo estiver pronto, o foguete passará para o estágio de lançamento em 22 de dezembro, segundo a Nasa.



Apresentado como o sucessor do telescópio Hubble, lançado em 1990, o JWST deve explorar com precisão incomparável todas as fases do cosmos, até as primeiras idades do Universo e a formação das primeiras galáxias. Ele orbitará o sol, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.