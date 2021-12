Médico amputa perna errada de paciente e recebe multa de R$ 17 mil

(foto: Pixabay)

Um terrível erro médico no hospital de Freistadt, na Áustria, acabou indo parar nos tribunais. Um paciente idoso, de 84 anos, com diabetes, entrou na sala de cirurgia para retirar a perna esquerda, mas o que já era uma tragédia ficou pior ainda: o médico marcou o membro errado, e a perna direita do paciente acabou amputada.