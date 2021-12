Licença do Museu do Louvre em Abu Dhabi prorrogada até 2047

O acordo de licença do Museu do Louvre de Abu Dhabi foi prorrogado por 10 anos, até 2047, por ocasião da visita a Dubai do presidente francês Emmanuel Macron, um sintoma do sucesso do estabelecimento em 2017.



Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, "validaram a prorrogação durante 10 anos do acordo pelo Louvre de Abu Dhabi, chave da projeção internacional da França e de da promoção de seus valores universais", afirmou a presidência francesa.



Abu Dhabi pagará 165 milhões de euros à instituição francesa, explicou a ministra da Cultura da França, Roselyne Bachelot, que assinou o acordo. Em troca, o Louvre de Paris emprestará quatro de suas obras emblemáticas, mas ainda não definiu quais.



O museu, que exibe obras emprestadas da instituição francesa, além de um acervo das autoridades de Abu Dhabi, recebeu dois milhões de visitantes em seus primeiros dois anos de existência.