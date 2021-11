Avião em chamas pousa na Itália após atingir garças, veja vídeo

Cabine do avião após colisão com grupo de garças (foto: @TACGAirSafety Twitter/Reprodução )

Um avião estava prestes a pousar na cidade de Bolonha, na Itália, quando atingiu um grupo de garças. Alguns pássaros foram sugados pelo motor direito da aeronave, enquanto outros batiam no para-brisa da cabine. O acidente com o voo FR1194, da companhia Ryanair, aconteceu na última quarta-feira (24/11).





Apesar da visão dos pilotos ter sido comprometida pelo acidente com as garças, a equipe conseguiu aterrissar com segurança no Aeroporto Internacional Guglielmo Marconi e ninguém ficou ferido.





De acordo com o jornal inglês "Independent", acidentes com pássaros representam prejuízos de mais de US$ 1 bilhão por ano em danos e atrasos às companhias aéreas e costumam ocorrer pouco antes do pouso.





Em outubro, a mesma empresa aérea enfrentou um problema parecido: um voo que saiu da Inglaterra em direção às Ilhas Canárias foi obrigado a fazer um pouso de emergência, ainda em território inglês, após um pássaro bater no motor. Na época, um porta-voz da empresa afirmou que a aeronave aterrissou normalmente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





Um vídeo publicado no perfil "Breaking Aviation News", no Twitter, mostra que o Boeing 787-800 fez o pouso com chamas saindo do motor. Em fotos publicadas no mesmo perfil, é possível ver partes dos animais presas ao motor.