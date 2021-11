Bélgica anuncia primeiro caso na Europa da nova variante do coronavírus

O ministro da Saúde da Bélgica, Frank Vandenbroucke, anunciou a detecção da variante do vírus no país (foto: AFP / Belga / HATIM KAGHAT)

O governo da Bélgica anunciou nesta sexta-feira (26/11) o primeiro caso na Europa da nova variante do coronavírus detectada na África do Sul, em uma pessoa não vacinada que viajou ao exterior."Temos um caso confirmado da variante. Trata-se de alguém que veio do exterior e testou positivo em 22 de novembro e não estava vacinado", afirmou o ministro da Saúde belga, Frank Vandenbroucke.O virologista belga Mark Van Ranst escreveu no Twitter que a pessoa, que não havia sido infectada pelo vírus até agora, voltou do Egito em 11 de novembro."Temos que repetir que é uma variante suspeita, não sabemos se é uma variante muito perigosa", disse Vandenbroucke, apesar de ter mencionado que alguns países europeus estão fechando as portas para viajantes procedentes de vários Estados do sul da África por "precaução"."Precaução total, mas sem pânico", disse, antes de informar que o grupo belga de avaliação de riscos de covid-19 está analisando a situação.