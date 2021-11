Afegã da famosa capa da National Geographic recebe refúgio na Itália

(foto: National Geographic/ wikipedia/ reprodução) A afegã Sharbat Gula, que ficou conhecida mundialmente por estampar a capa da revista National Geographic, em 1985, conseguiu exílio na Itália após deixar o Afeganistão com a tomada do país pelo Talibã em agosto. A Itália é um dos países europeus que mais têm recebido refugiados afegãos fugindo do regime.









A afegã de olhos verdes ficou conhecida depois de pousar para o fotógrafo Steve McCurry em um campo de refugiados em Pexauar, no Paquistão, quando ela tinha apenas 12 anos. Na época, Sharbat Gula deixou o Afeganistão devido aos conflitos que o país vivia com a ocupação soviética. Sharbat Gula ficou órfã com apenas seis anos e foi a pé para o Paquistão com seus irmãos e sua avó.





A capa de 1984 se tornou uma das mais conhecidas da revista. A fotografia chegou a ser comparada com a Mona Lisa, quadro de Leonardo da Vinci. "Sharbat Gula adquiriu notoriedade mundial, a ponto de simbolizar as vicissitudes e conflitos da fase histórica pela qual o Afeganistão e seu povo estavam passando", destaca o comunicado da Itália.





Steve McCurry voltou a encontra-la em 2002, quando ela vivia em Nasir Bagh, no Paquistão. Sharbat Gula deixou o país e voltou para o Afeganistão em 2016 depois que o governo paquistanês a acusou de comprar uma identidade falsa para ficar no país. De volta ao país natal, ela ganhou uma casa do governo afegão e um salário de aproximadamente R$ 2.400 mensais.