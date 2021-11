Mecenas Osman Kavala permanecerá na prisão na Turquia

O mecenas e filantropo turco Osman Kavala, detido há quatro anos sem julgamento, permanecerá preso ao menos até a próxima audiência prevista para meados de janeiro, decidiu nesta sexta-feira (26) um tribunal de Istambul, sob risco de uma suspensão da Turquia por parte do Conselho da Europa.



Osman Kavala, figura chave da sociedade civil, acusado pelo regime do presidente Recep Tayyip Erdogan de tentativa de desestabilizar a Turquia, pode ser condenado à prisão perpétua.



Como havia antecipado, Kavala se negou a comparecer e a ser representado. "Negaram nosso direito a um julgamento justo. Portanto, não apresentamos uma defesa hoje", declarou diante do tribunal seu advogado, Tolga Aytore.



O Conselho da Europa ameaçou em setembro a Turquia com sanções que podem ser adotadas em sua próxima sessão, que começa na terça-feira, caso Kavala não seja liberado.



Neste caso, a Turquia seria o segundo país a sofrer um "procedimento de infração". Até agora, apenas a Rússia foi suspensa com base neste procedimento, de 2017 a 2019.



"É infeliz, realmente não sei no que (o governo) pensa", declarou à AFP um diplomata presente no tribunal nesta sexta-feira, e que pediu anonimato.



"A Turquia é membro do Conselho da Europa e deve respeitar suas decisões. Em caso contrário, vai ficar em uma situação delicada", completou.



A próxima audiência foi programada para 17 de janeiro no Tribunal de Istambul.



