Mais de 60% dos casos de COVID foram reportados na Europa na última semana

Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom informou nesta quarta-feira (24/11) que mais de 60% dos casos e mortes de COVID-19 registrados na última semana foram reportados na Europa.

"O grande número de casos está se traduzindo em pressão insustentável sobre os sistemas de saúde e esgotamento dos trabalhadores de saúde", disse, em sessão de perguntas e respostas transmitida pela instituição.Ainda que a Europa seja mais uma vez o epicentro da pandemia, nenhum país ou região está fora de perigo, disse Tedros. "Em muitos países e comunidades, estamos preocupados com a falsa sensação de segurança de que as vacinas acabaram com a pandemia da COVID-19 e que as pessoas vacinadas não precisam tomar quaisquer outros cuidados."O diretor reforçou que as vacinas salvam vidas, mas não previnem totalmente a transmissão do coronavírus. Segundo Tedros, dados sugerem que antes da cepa Delta, as vacinas reduziam a transmissão do coronavírus em torno de 60%. Com a Delta, porém, essa parcela caiu para cerca de 40%.