Papai Noel gay é tema de propaganda natalina na Noruega; veja vídeo

Em propaganda natalina, Papai Noel se declara gay e vive romance (foto: Norway Post/Reprodução ) Com uma proposta inovadora e de apoio à diversidade, a rede de correios da Noruega lançou uma campanha natalina ‘fora dos padrões’. Na propaganda audiovisual que circulou no país, o Papai Noel se declara gay e encontra um namorado.









“O Norway Post conecta pessoas há 375 anos e vai continuar a fazer isso independente de orientação ou identidade de gênero”, compartilhou a companhia.





Viralizou!





Nas cenas, o espectador acompanha o natal de Harry, um homem de meia idade. Ao descer as escadas, ele se depara com o Papai Noel colocando os presentes sob a árvore. Assustado, Noel acaba fugindo pela chaminé.





Um ano se passa e Harry, aguardando a chegada do velhinho, deixa uma carta como pedido de Natal. No papel, o homem se declara e afirma que tudo o que quer de presente, na verdade, é o próprio Noel. No fim, em um clima mágico de Natal, os dois ficam juntos.





Veja o vídeo:

* Estagária sob supervisão