Mulheres processam o Catar por exames invasivos em aeroporto

Revista íntima de mulheres em 2020 no aeroporto de Doha gerou críticas internacionais ao governo do Catar (foto: Karim Jaafar/AFP)

Várias mulheres submetidas a exames ginecológicos no aeroporto de Doha vão processar as autoridades do Catar, em busca de indenização por um constrangimento que gerou condenação internacional, anunciou seu advogado nesta segunda-feira (15/11). Mulheres em 10 voos da Qatar Airways saindo de Doha foram submetidas a buscas no fim de 2020 , quando as autoridades procuravam a mãe de um bebê recém-nascido que foi abandonado no banheiro de um aeroporto.O incidente gerou indignação e alimentou temores sobre o tratamento às mulheres no Catar, que deve receber milhares de visitantes na Copa do Mundo de 2022. O Catar é uma monarquia muçulmana ultraconservadora, onde sexo e maternidade fora do casamento são puníveis com prisão.Confrontado com os danos comerciais e de imagem potencialmente devastadores do incidente, o Catar prometeu garantir a segurança futura das passageiras do sexo feminino.O primeiro-ministro do emirado apresentou um pedido de desculpas e o oficial de segurança do aeroporto supostamente responsável pela busca foi punido.Mas Damian Sturzaker, advogado das vítimas, disse que as mulheres não foram informadas sobre as melhorias nos procedimentos do aeroporto e que suas tentativas de buscar mediação não tiveram sucesso.