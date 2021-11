Orquestra com 12 mil músicos venezuelanos tenta entrar no Guinness

Apresentação com 12 mil músicos na Venezuela pode se tornar a maior do tipo no mundo (foto: Federico Parra/AFP)

Músicos venezuelanos apresentaram Marcha Eslava de Tchaikovsky em Caracas (foto: Federico Parra/AFP)

Apresentação durou 12 minutos

Cerca de 260 auditores acompanharam apresentação para saber se músicos seguiram regras para entrar no Guinness (foto: Federico Parra/AFP)

Quase 12.000 músicos venezuelanos interpretaram no sábado (13/11) a Marcha Eslava de Tchaikovsky, em uma tentativa de bater o novo recorde Guinness de "maior orquestra do mundo", um resultado que será conhecido nos próximos dias.No pátio da Academia Militar da Venezuela, em Caracas, reuniram-se músicos de todas as regiões do país, integrantes do Sistema de Orquestras Infantis e Juvenis da Venezuela, um programa estatal fundado em 1975 pelo falecido maestro José Antonio Abreu e que deu acesso à educação musical para milhares de crianças das classes populares."O Sistema", como é conhecido e que serviu de inspiração para vários projetos em dezenas de países, é berço de grandes nomes, como Gustavo Dudamel, diretor musical da Ópera de Paris e da Filarmônica de Los Angeles.A obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, composta em 1876 como hino para inspirar os soldados russos e sérvios na guerra com a Turquia, foi a terceira no programa de oito peças do concerto.Andrés David Ascanio, de 34 anos, recebeu a missão de reger a orquestra. "Se uma corda partir, não parem. Caso percam a partitura, continuem de memória, mas não parem", pediu o maestro ao final do ensaio, para não colocar o recorde em risco.A Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, a mais importante do país, foi a base do grande número de músicos.Durante os 12 minutos de duração da Marcha de Tchaikovsky,nst 260 auditores da empresa KPMG observaram se cada músico respeitava as regras para o novo recorde, como se não compartilhavam irumentos e que todos tocassem por pelo menos cinco minutos.A organização Guinness anunciará nos próximos 10 dias se a Venezuela tem a maior orquestra do mundo. O atual recorde, de 2019, foi registrado em São Petersburgo, Rússia, por uma orquestra de 8.097 músicos."O Sistema" já reuniu mais de 10.000 músicos para prestar homenagem ao maestro Abreu quando ele faleceu, em 2018. Na época foi impossível certificar o recorde pelo tempo e a documentação exigida pelo Guinness.