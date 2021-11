Boris Johnson diz que acordo da COP26 tem um pouco de decepção

Boris Johnson disse que a COP-26 marcou o início do fim do uso do carvão como fonte de energia (foto: Daniel Leal/Pool/AFP)

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se mostrou satisfeito com a aprovação, no sábado (13/11) pela COP-26, do "Pacto de Glasgow para o clima", que tem como objetivo acelerar o combate contra o aquecimento global, mas admitiu que a alegria está "tingida de decepção"."Minha alegria com o progresso está tingida de decepção", declarou hoje Johnson, em referência "àqueles para os quais a mudança climática já é uma questão de vida ou morte"."Exigiam para esta reunião de cúpula um alto nível de ambição. E embora muitos estivessem dispostos a fazê-lo, não era o caso de todos", completou."Podemos estimular, mas não podemos obrigar nações soberanas a fazer algo que não querem fazer. É decisão delas", completouApesar dos comentários, ele disse que está "imensamente orgulhoso" do acordo concluído."Glasgow marcou o início do fim para a energia procedente do carvão. É uma conquista fantástica e apenas uma das muitas da COP", disse Johnson.