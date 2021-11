Agência europeia aprova dois tratamentos com anticorpos contra COVID-19

Medicamentos de laboratórios suíço e sul-coreano foram nomeados Ronapreve e Regkirona (foto: Cesar Manso/AFP)

A agência reguladora europeia para o setor de(EMA, na sigla em inglês) anunciou, nesta quinta-feira (11), suana União Europeia (UE), pela primeira vez, de doiscomcontra oEm um comunicado, a EMA disse ter aprovado o uso de um tratamento do laboratório farmacêutico suíço Roche, o Ronapreve, e de outro, do laboratório sul-coreano Celltrion, chamado regdanvimab.são os primeiros medicamentos baseados em anticorpos monoclonais a receber uma avaliação positiva (...) contra a COVID-19", disse a EMA, com sede em Amsterdã.A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, declarou que a aprovação dos dois medicamentos é um "" contra a doença, uma vez que a UE até agora depende de quatro vacinas."Em um momento em queasem quase todos os Estados-membros, é reconfortante ver novos tratamentos promissores em desenvolvimento na nossa estratégia farmacêutica contra a COVID-19", disse.Os anticorpos são uma das bases do nosso. Contra um elemento estranho, como um vírus, nosso corpo os produz naturalmente para se proteger.Nessas terapias, os anticorpos naturais são selecionados e reproduzidos artificialmente para o tratamento, geralmente por