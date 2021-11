Menina de 6 anos é a mais jovem agricultora de comunidade dos EUA

Kendall se torna exemplo o empreendedorismo jovem e o futuro dos agricultores negros (foto: Reprodução/Instagram )

A menina Kendall Rae Johnson, de 6 anos, fez história ao se tornar a mais jovem agricultora certificada do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Como isso, ela pode se inscrever para receber subsídios, bolsas de estudo e comprar terras em seu negócio. A garota se torna um exemplo do empreendedorismo jovem e o futuro dos agricultores negros.

A jovem foi descoberta pela integrante da Câmara dos Representantes da Geórgia Mandisha Thomas, que fez aparições em conferências de imprensa em apoio a jovens agricultores em South Fulton e ajudou a levantar US$ 85 mil.



Ao se tornar uma agricultora certificada, Kendall conseguiu iniciar seu negócio oficial "aGROWKulture".

Kendall começou antes dos 4 anos de idade a cultivar cenoura, quiabo, abóbora, abobrinha e morango. "Ela começou no jardim. Quando seu quarto aniversário chegou, tínhamos um jardim completo em nosso quintal", disse a mãe de Kendall, Ursula Johnson, ao The Good Morning America.

Laços com a comunidade

Kendall se dedica a espalhar a consciência sobre a agricultura para seus colegas, e crianças de toda South Fulton chegam para aprender com a jovem.

A mais jovem agricultora certificada do estado da Geórgia tem relação forte com a conscientização sobre de onde vem a comida. Ela começou com um clube de jardinagem mensal, onde as famílias a ajudam a colher, plantar e produzir caixas de alimentos.

Atualmente, Kendall está levantando fundos para criar um laboratório de ciências agrícolas ao ar livre, onde seus amigos do clube infantil mensal podem aprender tudo sobre plantas, insetos e como cultivar seus próprios alimentos.

