Homem fica preso em caverna por 54 horas até ser resgatado no Reino Unido

Espeólogo é resgatado após 54 horas preso em caverna subterrânea (foto: Equipe de resgate South & Mid Wales/Reprodução ) A mais longa operação de resgate da história do Reino Unido teve sucesso no sábado (6/11). Um homem de 40 anos ficou preso por 54 horas abaixo das montanhas de Brecon Beacons até, finalmente, ser resgatado.





Após a queda, um companheiro de trabalho conseguiu notificar a polícia, que imediatamente enviou socorristas especializados ao local. Ao longo de toda a operação, 240 pessoas colaboraram.





O resgate





Durante a operação, o homem recebeu os primeiros tratamentos médicos ainda no subsolo. Outros espeleólogos colaboraram com a operação e estiveram nas proximidades para auxiliar os socorristas.





Não é incomum que os especialistas trabalhem em conjunto com as autoridades para resgates abaixo do solo e em terrenos cavernosos.





A vítima foi socorrida com vida e quebrou apenas a mandíbula, além de pequenas lesões na perna e na coluna. "A vítima está se saindo muito bem se você considerar há quanto tempo ele está na caverna, há quanto tempo está na maca. Ele está indo muito bem", disse Gary Evans, oficial do serviço de emergências, ao Sky News, jornal local.





"Estamos muito contentes porque foi um resgate difícil e muito felizes porque a vítima se saiu muito bem, considerando o que aconteceu", completou o oficial.