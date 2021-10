Por conta de um preenchimento labial, jovem de 21 anos quase perde a visão

Jovem quase fica cega após realizar preenchimento labial na Inglaterra (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) Uma jovem britânica de 21 anos quase perdeu a visão e teve os lábios necrosados após realizar um preenchimento labial. Moradora de Durham, na Inglaterra, Amy Wiseman é enfermeira odontológica e se submetia regularmente a procedimentos estéticos no rosto.









Entenda o caso

Amy Wiseman realizava o procedimento de preenchimento labial, periodicamente, desde os 17 anos. De acordo com a jovem, sempre foi feito com uma “esteticista de confiança”. Na última sessão, que resultou nas complicações,





Amy pagou o equivalente a R$ 550 a esteticista, que apesar de conhecida, não tinha o treinamento adequado para realizar a técnica.





“Eu olhei para os meus lábios no carro e fiquei muito chateada. Eles ficaram machucados imediatamente, o que normalmente não acontece. O lado esquerdo do meu lábio não parecia normal e a dor foi terrível”, compartilhou na entrevista.





Como enfermeira odontológica, a jovem entrou em contato com amigos dentistas, que a instruíram a buscar ajuda médica. Preocupada, ela foi a um hospital, onde um cirurgião plástico sugeriu que os 0,5 ml do produto injetado fosse dissolvido o mais rápido possível.





“A dentista dissolveu o preenchimento e o médico disse que o fato de eu ainda estar com o lábio era inacreditável. Se eu não trabalhasse com dentistas, teria perdido a visão e precisaria de um enxerto no rosto“, explica a jovem.





Um mês após o procedimento mal-sucedido, um dos lados do lábio de Amy, onde o preenchimento foi dissolvido, ficou menor do que o outro. “Eu não sabia se meus lábios poderiam ser salvos ou se ficariam danificados para sempre”, desabafou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.