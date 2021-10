Merkel é aplaudida de pé em sua despedida da cúpula europeia

Angela Merkel recebeu um presente que representa o edifício onde acontecem as cúpulas do bloco (foto: Aris OIKONOMOU / POOL / AFP)

Os líderes europeus ovacionaram de pé a chanceler alemã, Angela Merkel, nesta sexta-feira (22), no início da cúpula em Bruxelas, que será sua 107ª e última, após 16 anos no poder.."Espero que não se incomode com esta cerimônia em sua última cúpula", disse-lhe o presidente do Conselho, Charles Michel.Segundo ele, as reuniões dos 27 "sem Angela (Merkel) são como Roma sem o Vaticano, ou Paris sem a Torre Eiffel"."Sua despedida da cena europeia nos afeta politicamente, mas também nos enche de emoção. Você é um monumento", acrescentou Charles Michel, destacando a "sabedoria" da chanceler, de quem os europeus sentirão saudades, "especialmente em tempos difíceis".Previamente, chefes de Estado e de Governo já haviam elogiado o espírito de compromisso desta política alemã em sua caminhada.O austríaco Alexander Schallenberg descreveu-a como uma "pacificadora na UE", e para o luxemburguês Xavier Bettel, Merkel é "uma máquina do compromisso".Nesta última cúpula, na qual a Polônia monopoliza todos os debates por suas violações do Estado de direito, Merkel voltou a deixar sua marca, ao defender o diálogo com Varsóvia.Os líderes europeus entregaram à chanceler alemã um presente que representa o edifício onde acontecem as cúpulas do bloco.Em seu discurso, Michel também prestou uma homenagem ao sueco Stefan Löfven. Ele deixa em novembro o cargo de primeiro-ministro, o qual ocupa desde 2014."Você marcou nossos encontros com sua presença forte e tranquilizadora", disse Michel a Löfven, agradecendo-lhe também por seu compromisso com o "avanço social".