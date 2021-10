Depois de 39 anos, bilionário é acusado de matar esposa e mais duas pessoas

Com 78 anos, homem é condenado a prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa, a melhor amiga e o vizinho (foto: Getty Images/Reprodução ) Um crime sem solução que rondava os Estados Unidos há quase 40 anos foi finalmente resolvido. O bilionário estadunidense, Robert Dust, de 78, foi acusado nesta semana pelo assassinato e desparecimento do corpo de sua eposa, Kathie, e outros dois assaninatos. A mulher desapareceu em 1982.









Um terceiro homicídio foi associado a Robert: o de seu vizinho, encontrado desmembrado em 2001. Ele confessou que esquartejou o homem, mas até hoje alega que o assassinato foi em legítima defesa. Com a confissão, a justiça estadunidense retirou as acusações contra ele.





Na última semana, Robert Dust foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A queixa criminal, que o acusou de assassinato de segundo grau, foi aberta pela polícia de Nova York nesta terça-feira (19/10).





Curiosidade





Robert se divorciou de Kathie em 1990, oito anos após o desaparecimento, ao alegar abandono. Em 2017, a mulher foi declarada legalmente morta a pedido de sua família.





Além disso, em 2015, o bilionário foi tema do documentário The Jinx: A Vida e as Mortes de Robert Durst. Ele foi flagrado falando frases como “Pronto, te pegaram” e “Matar todos, claro”, em entrevistas para o longa-metragem, enquanto achava que o microfone estava desligado. Ele foi preso em 2015, horas após o vídeo ser exibido pela primeira vez.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.