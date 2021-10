A ilha desabitada no Pacífico confundida com um 'buraco negro' oceânico

Imagem de satélite que gerou especulação na internet - até ser identificada como uma foto de má qualidade e sob efeito ótico retratando a ilha Vostok (foto: Google Maps)

Uma imagem de satélite feita com a ferramenta Google Maps se tornou viral depois de ser publicada na plataforma Reddit e desencadear especulações por causa de uma aparência misteriosa.

A imagem original foi publicada sem nenhuma coordenada, e usuários curiosos passaram a comentar que o acidente geográfico se parecia com um "buraco negro".

Mais tarde, depois de uma investigação mais rigorosa de usuários que identificaram a localidade em um mapa, se soube que, na realidade, sua aparência se devia a um "efeito ótico".

Mas antes disso proliferaram nas redes sociais diversas teorias sem sustentação.

A imagem

A foto mostra uma formação geológica moldada como um triângulo isósceles e rodeada pelo azul do oceano.

Seu contorno branco parece ser da espuma da água marinha sendo "tragada" pelo centro escuro da formação.

Especulou-se se a formação seria um buraco negro oceânico (ou vórtice aquático) ou um vulcão subterrâneo cujas rochas ígneas seriam as responsáveis pela cor azul escuro. Houve até quem falasse que poderia se tratar de um "triângulo das bermudas" ou da ilha da série de TV Lost, na qual os personagens sobrevivem a um acidente de avião que caiu em uma ilha misteriosa.

A ilha de Vostok, Kiribati

Até que, finalmente, veio a explicação de que se tratava de uma imagem de satélite de baixa qualidade tirada de uma ilha desabitada no oceano Pacífico. Um link ao site de geolocalização GeoEye mostra a ilha com mais clareza.

Reprodução de foto da ilha de Vostok, mostrada no Reddit para desbancar especulações sobre o 'buraco negro' (foto: GeoEye)

A imagem do GeoEye aponta que a formação "misteriosa" é, na verdade, a ilha de Vostok, na República de Kiribati, um país localizado na Oceania e formado por atóis e ilhas.

A ilha, batizada com o nome de um barco de um explorador russo que a descobriu, em 1820, está protegida como um santuário que abriga importantes colônias de aves marinhas.

Um dos usuários que a identificaram apontou que não há evidências de que a ilha tenha sido colonizada por humanos — informação confirmada pela enciclopédia Britannica, que aponta que a ilha não tem habitantes.

Vostok chegou a ser temporariamente reivindicada pelos EUA e pelo Reino Unido nos anos 1800, e em 1979 foi reconhecida como parte de Kiribati além de, nesse mesmo ano, ter sido designada como santuário da vida selvagem.

Por conta disso, a ilha desperta o interesse da comunidade científica que estuda as mudanças climáticas.

Teme-se que Kiribati possa ser o primeiro país do mundo a desaparecer com a elevação do nível dos mares em decorrência do aquecimento do planeta — e do derretimento de geleiras.

Ilha de Abaiang, Kiribati: país insular corre o risco de desaparecer por conta do aumento nos níveis oceânicos (foto: Getty Images)

