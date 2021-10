Homem abre fogo e deixa quatro feridos em escola no Texas

Os estudantes se trancaram dentro da escola (foto: Reprodução/Twitter)

%uD83D%uDEA8 BREAKING: * TIROTEIO * Várias pessoas baleadas na Timberview High School em Arlington, Texas. Vídeo de cenas de dentro da escola. pic.twitter.com/1Sm49nfTmM — Y%u039BN (@yansodrejic) October 6, 2021

Uma pessoa abriu fogo nesta quarta-feira (6) em uma escola de ensino médio da cidade de Arlington, Texas, atingindo várias pessoas, informou a polícia e a imprensa local."Estamos na cena de um tiroteio na escola de ensino médio Timberview", disse o departamento da polícia de Arlington em um tuíte.As imagens divulgadas pela televisão mostraram uma forte presença policial nos arredores da escola, que abriga pouco menos de 2.000 estudantes nesta cidade entre Dallas e Fort Worth, no norte do Texas.A estação local da rede NBC disse que o tiroteio deixou "várias" vítimas.Já a emissora Fox4 informou que três pessoas foram levadas ao hospital após serem baleadas.No entanto, o prefeito Jim Ross disse a esse canal que "ao menos duas pessoas ficaram feridas". Ele acrescentou que a polícia "busca ativamente deter o suspeito"."Aparentemente, vários professores foram afetados e ao menos um estudante foi visto em uma maca", disse por sua vez Ontario Hewitt, pai de um estudante, entrevistado pelo canal local da CBS.Os estudantes se trancaram dentro da escola. "Minha filha está em uma sala de aula e meu filho está um pouco assustado", acrescentou.A escola foi fechada e as autoridades escolares e policiais disseram que estabeleceram uma área para reunir as famílias dos estudantes, que serão "evacuados em um ônibus assim que a escola estiver segura".Depois de um ano com aulas online devido à pandemia, as escolas dos EUA reabriram suas portas.Os tiroteios em escolas foram um problema autêntico na sociedade americana desde o massacre de Columbine, Colorado, em abril de 1999.Desde esse ataque, que deixou 13 mortos, mais de 248.000 estudantes foram expostos à violência com armas de fogo nas escolas, segundo dados coletados pelo jornal The Washington Post.O número inclui tanto os que foram atingidos quanto as testemunhas e aqueles que foram retirados das instituições educativas quando começaram os disparos.Em 2018, houve 25 tiroteios em escolas. Em 2019, foram 23 tiroteios.O tiroteio escolar recente mais mortal ocorreu em 2018, com um saldo de 17 mortos durante um ataque com armas de fogo por parte de um ex-aluno de uma escola de ensino médio de Parkland, Flórida.