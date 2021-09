Xamã que propôs vencer a pandemia jogando água benta em rio morre de COVID

Corpo do xamã Eliyantha White foi cremado em Colombo, a capital do país. (foto: Ishara Kodikara/AFP)

Conhecido por sugerir jogar água benta nos rios para colocar fim à pandemia, o líder religioso Eliyantha White, de 48 anos, morreu de coronavírus no Sri Lanka. A morte ocorreu na quarta-feira (22/9) e foi confirmada por familiares, dias depois de ele ter sido internado em virtude do agravamento de seu quadro.

Contrário à vacinação Eliyantha não chegou a receber nenhuma dose do imunizante.





O xamã era guia espiritual de estrelas do esporte e políticos importantes, incluindo o primeiro-ministro do país asiático, Mahinda Rajapaksa. Ele tratou espiritualmente atletas, membros da elite do Sri Lanka e políticos influentes.





A então ministra da Saúde, Pavithra Wanniarachchi, endossou o tratamento com "água benta" na imensa bacia fluvial do país, mas foi infectada dois meses depois e acabou em uma unidade de terapia intensiva de um hospital. Ela perdeu o cargo.





Em uma entrevista de 2010, Eliyantha afirmou que tinha "poderes especiais" desde os 12 anos. O corpo do xamã foi cremado em Colombo, a capital do país.