Governo da China proíbe cantores e atores de fazerem playback em shows

(foto: Brian Matangelo/Unsplash Photo)

O governo da China decidiu proibir que atores e cantores façam playback em shows ou apresentações comerciais com fins lucrativos. De acordo com o Lip Sync Prohibition Act, anunciado pelo Ministério da Cultura e Turismo da China no sábado (18/9), a decisão visa criar um desenvolvimento saudável e ordenado do mercado de apresentações no país.