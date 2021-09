Vídeos: vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Ilhas Canárias; veja

O Cumbre Vieja ficou conhecido pelosna última quinta-feira (16/9), quando um portal divulgou o risco de erupção do vulcão e afirmou que, caso ocorresse, as regiões Norte e Nordeste do Brasil seriam atingidas por tsunamis . A informação, baseada em um estudo feito há 20 anos, foi desacreditada por especialistas e pelo próprio autor da pesquisa. Até o momento, não há risco para o Brasil no caso da erupção e a chance de que o cenário mude é mínima.

De acordo com técnicos do Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) presentes no local, as primeiras medições apontam que a lava expelida registra temperatura de 1.075 ºC. São sete "bocas" eruptivas e as lavas do vulcão, adormecido desde 1971, se movimentam com velocidade. Com o risco iminente, o governo das Ilhas Canárias tem corrido contra o tempo para proteger os moradores do local.