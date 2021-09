Tsunami no Brasil? Especialista fala da chance de vulcão causar o fenômeno

(foto: Divulgação/Hello Cannary Islands) Um alerta feito pela Associação de Vulcões de Canárias, da Espanha, tem assustado brasileiros. O grupo emitiu sinal amarelo para o vulcão Cumbre Vieja, localizado na Ilha de La Palma, que sofreu com mais de 4.222 tremores nos últimos dias na região em que está localizado, no Parque Nacional Cumbre Vieja, e pode sofrer erupção. O problema é que um estudo divulgado pelo portal MetSul Meteorologia afirma que caso a erupção ocorra, as regiões Norte e Nordeste do Brasil serão atingidas por tsunamis.





Actualización actividad volcánica La Palma. El IGN @IGNSpain @IGN_Sismologia ha generado esta imagen de la deformación del suelo. Se ha elevado 6cm en algunas zonas del Suroeste de la isla. Este proceso ya se vivió en El Hierro. Es normal en un proceso de reactivación volcánica. pic.twitter.com/hKr0rShtpG — Volcanes de Canarias (@VolcansCanarias) September 15, 2021





De acordo com o estudo, publicado pela Universidade Federal do Paraná, a "erupção poderá desestabilizar a encosta da ilha" e "facilitará a ocorrência do movimento de massa" no oceano, o que causaria as tsunamis. No entanto, o oceanógrafo e professor da Universidade Federal da Bahia, Guilherme Lessa, explicou que a previsão de tsunamis tem chances mínimas de ocorrer.





"O drama é um vício da humanidade. Ainda é pequena a probabilidade de o evento ocorrer. É um alarde muito grande. Este cenário cataclísmico foi publicado há muito tempo e é algo extremamente hipotético, nenhum dos valores seria crível de aposta. Está sendo gerado um pânico sem necessidade", reprovou Guilherme em entrevista ao jornal baiano Metro1.









O autor do estudo que viralizou na imprensa e nas redes. O geólogo Mauro Gustavo Reese Filho, concorda que estudos mais recentes afirmam que as possibilidades de ocorrer tsunamis "são remotas e longínquas", mas que é preciso cuidado. "O estabelecimento de sistemas de alarme possibilitam a evacuação de áreas é justificável quando se trata de vidas humanas", disse o geólogo ao Uol.





E se a tsunami ocorrer?

Caso a combinação de condições improváveis iniciadas pela erupção seja a necessária para criar uma tsunami, é possível, sim, que ela chegue ao Brasil. Mas, o oceanógrafo afirma que, caso isso ocorra, haverá tempo suficiente para saber como ela chegará e os governos dos estados poderão se programar para manter os moradores dos locais atingidos em segurança.





"O tempo que levaria para chegar à costa seria de até oito horas em Salvador. Isso é tempo suficiente para saber a forma da onda e emitir um alerta", conclui Guilherme.





Notícia gera memes nas redes sociais

Enquanto a notícia repercutia na internet, brasileiros fizeram o que fazem bem ao ver um sinal de crise: memes. Confira alguns:





eu na casa do meu professor de geografia que disse que era impossível ter tsunami no Brasil pic.twitter.com/bP1dcjJUDm — %uD835%uDD92%uD835%uDD86%uD835%uDD99%uD835%uDD8D%uD835%uDD8A%uD835%uDD9A%uD835%uDD98 %u02E2%u1DA0%u1D9C (@impactor_08) September 16, 2021

As coisas no Brasil já não estão bem aí um vulcão fica com sinal amarelo de erupção e aí pode causar tsunami e atingir o Brasil %u2026



Brasil:

pic.twitter.com/STcqXgbGQD — Jaíne %uD83C%uDF40 (@Jaine_Souza22) September 16, 2021

eu assistindo O Impossível várias vezes // eu vendo o alerta de tsunami no Brasil pic.twitter.com/hQkQEoR6WE — millity%uD83D%uDC90%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@millity6) September 16, 2021