San Sebastian abre seu festival de cinema com homenagem a Marion Cotillard

O festival de cinema de San Sebastian começou nesta sexta-feira (17) com a exibição do filme "Um segundo" do famoso diretor chinês Zhang Yimou, em um dia protagonizado pela atriz francesa Marion Cotillard, que receberá um prêmio honorário por sua carreira.



Ainda com restrições pela pandemia, como capacidade reduzida nas salas, máscara obrigatória e o cancelamento de todos os tapetes vermelhos, o festival na cidade do norte da Espanha inicia, porém, com uma agenda com mais estreias e estrelas do que na edição do ano passado, muito reduzida pela covid-19.



Serão exibidos mais de 170 filmes a partir desta sexta-feira até sábado 25 de setembro, quando ocorrerá a gala de premiação.



A abertura desta 69ª edição esteve a cargo de Zhang Yimou, cujo longa-metragem "Um segundo", muito aplaudido na sala, marcou o início da competição pela Concha de Ouro de melhor filme, o prêmio máximo.



Além de contar com estreias dos franceses Claire Simon e Laurent Cantet, e do britânico Terence Davies, a seção principal tem um forte contingente espanhol, no qual se destacam "Maixabel" de Iciar Bollain, "O bom patrão" de Fernando León de Aranoa e "A avó" de Paco Plaza.



Neste dia inaugural, todos os holofotes estarão voltados para Marion Cotillard, que receberá em uma gala o honorário Prêmio Donostia, por ser "uma das atrizes francesas mais internacionais do cinema contemporâneo", segundo o festival.



Ganhadora do Oscar por sua interpretação de Édith Piaf em "Piaf - Um Hino ao Amor", Cotillard brilhou nas telas com papéis muito diversos em filmes dirigidos por diretores como Woody Allen, Christopher Nolan, Steven Soderbergh e Michael Mann.



O outro Prêmio Donostia do festival será entregue na quarta-feira a Johnny Depp, o que gerou polêmica e críticas de organizações de mulheres da indústria do cinema pelas acusações de violência doméstica contra o ator americano por parte de sua ex-esposa Amber Heard.