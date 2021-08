Grace deixa oito mortos depois de entrar no México como furacão

(foto: VICTORIA RAZO / AFP)

Os remanescentes de Grace, que entrou no México como furacão neste sábado, deixando oito mortos, dissipavam-se no oeste do país, mas ele tem potencial de voltar a se tornar um ciclone tropical no Pacífico.O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) divulgou seu boletim mais recente sobre o fenômeno, que, às 21h GMT, havia se degradado para perturbação tropical, com ventos de 35No estado mexicano de Veracruz, o governo confirmou oito mortes causadas por Grace, que entrou na primeira hora do dia, como furacão de categoria 3, no município de Tecolutla."Infelizmente, temos sete mortos", na capital estadual, Xalapa, e mais um na cidade de Poza Rica, informou em entrevista coletiva Cuitláhuac García, governador de Veracruz. O maior número de vítimas foi registrado em uma área de Xalapa, onde uma encosta desabou sobre uma pequena casa. "Temos aqui a morte de seis pessoas, a mãe e os menores", indicou.Um menor morreu em outro setor de Xalapa, enquanto a oitava vítima foi um homem que caminhava pelas ruas de Poza Rica durante a passagem do furacão."Meus pêsames aos familiares de crianças e adultos que morreram por causa do furacão", tuitou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Veracruz havia reportado três desaparecidos, mas eles foram localizados durante a tarde.Em Tecolutla, de 24 mil habitantes, as ruas estavam quase intransitáveis, devido às árvores e a outros materiais deslocados pelo vento. Na zona de praia, Esteban Domínguez, com o rosto protegido por uma máscara, observa com lágrimas nos olhos a palapa (cabana), reduzida a escombros, que era seu restaurante. Ele esperava estar "recuperando-se parcialmente" da queda no turismo devido à pandemia da COVID-19."É o esforço de muitos anos. Estando na orla da praia sabemos que é assim. Desse lado tenho minha pobre casa, mas acabou, me deixou sem teto, sem móveis", conta à AFP.Após o ciclone, autoridades permaneciam em alerta, devido à ameaça de transbordamento de rios e deslizamentos, principalmente em Veracruz.Autoridades de Puebla, Hidalgo (centro), San Luis Potosí (norte) e Tamaulipas (nordeste) também estavam alertaram a população sobre os riscos de inundações e deslizamentos de terra devido às chuvas após a passagem de Grace, enquanto na Cidade do México choveu durante horas desde a madrugada.Contra as previsões meteorológicas, que estimavam que no máximo seria a categoria 2, Grace se intensificou rapidamente ao passar pelo Golfo do México e em poucas horas se fortaleceu de 1 para 3 em uma escala de 5, tornando-se um fenômeno potencialmente destrutivo.Esta é a segunda vez que Grace atinge o território mexicano depois de chegar com a categoria 1 em Tulum, na costa do Caribe, na quinta-feira, onde deixou pequenos danos materiais.