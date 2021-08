Henri se transforma em furacão no trajeto para nordeste dos Estados Unidos

(foto: Stephanie Keith/Getty Images/AFP)

A tempestade tropical Henri se transformou em furacão de categoria 1 neste sábado (21/8) e deve tocar o solo na costa nordeste dos Estados Unidos no domingo, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC)."É tão grave quanto um ataque cardíaco", disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciando o estado de emergência e o envio preventivo de 500 soldados da Guarda Nacional.Cuomo observou que o furacão deve atingir a costa de Long Island, lar dos luxuosos Hamptons, onde muitos nova-iorquinos ricos passam o verão, por volta de meio-dia no horário local (13h00 no horáro de Brasília) de domingo."Será um evento que durará aproximadamente 26 horas", acrescentou Cuomo, alertando os nova-iorquinos para esperarem "quedas de energia significativas" e "inundações significativas" em alguns subúrbios da Big Apple.O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, em seu último boletim, alertou sobre "perigosas tempestades, furacões e inundações" em áreas do sul da Nova Inglaterra e Long Island.Com ventos de até 120 atualmente, Henri provocará entre 7cm e 15cm de chuvas em toda a região e até 25cm em alguns lugares, estimou o NHC, ao alertar sobre o risco de enchentes.Uma parte do nordeste dos Estados Unidos, incluindo Nova York, foi colocada em alerta na sexta-feira por Henry, que poderia se tornar o primeiro furacão em 30 anos a chegar na costa de Nova Inglaterra."O último furacão que tocou solo em Nova Inglaterra foi Bob em 1991", disse à AFP Dennis Feltgen, porta-voz do NHC. Ele causou a morte de pelo menos 17 pessoas na costa leste.Já último furacão a atingir a costa de Long Island foi o Gloria, em 1985.Diante da ameaça, vários governadores pediram à população para ser prudente. Em Massachusetts, estado em que se encontra a cidade de Boston, o governador Charlie Baker pediu para "evitar as viagens desnecessárias", especialmente nos litorais.No estado, onde todas as praias e parques estarão fechados entre sábado e segunda-feira, o furacão poderia provocar cortes de energia elétrica que afetariam entre 100.000 e 300.000 habitantes, segundo o escritório do governador.