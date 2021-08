Avião dos EUA partiu lotado do Afeganistão com recorde de 823 passageiros

O avião estava lotado de afegãos fugindo do regime talibã (foto: Defense One)

militar dosque aparece na foto que deu a volta ao mundo devido à quantidade de afegãos que fogem espremidos uns nos outros no avião após a chegada do Talibã a Cabul , levava, disse o Pentágono nesta sexta-feira (20/8).



O comando militar aéreo dos EUA explicou que a estimativa inicial de 640 afegãos que fugiam sentados no chão duro do gigante C-17 Globemaster III - que já era mais que o dobro da capacidade da aeronave - omitiu as crianças que iam a bordo.



A conta inicial foi feita tomando como referência a quantidade de assentos ocupados nos ônibus que levaram os passageiros ao C-17 e deixou de lado todas as crianças sentadas no colo dos adultos, explicou no Twitter.



Por fim, o avião, que se dirigiu ao Catar, "transportou com segurança 823 cidadãos afegãos do aeroporto Hamid Karzai em 15 de agosto de 2021. Isso representa um recorde para esta aeronave", disse o comando do Pentágono.



Não foi especificado quantos tripulantes estavam a bordo.



Segundo o jornal Defense One, a pressão dos afegãos para deixarem o país no domingo levou a tripulação a decidir fazer o voo sem que os passageiros fossem registrados.



"Temos mulheres e crianças e a vida de pessoas em risco, não se trata de capacidade ou regras e regulamentos, se trata de treinamento e das diretrizes que fomos capazes de seguir para garantir que poderíamos tirar (do país) tantas pessoas de forma segura e efetiva", disse o tenente coronel Eric Kut, que comandou o voo, ao jornal.



Esses aviões são geralmente usados para levar equipamento pesado ou poucas centenas de soldados, além de pacotes pesados com suas próprias armas e pertences.