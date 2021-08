Mais de 600 afegãos se amontoam em avião militar dos EUA para fugir do país

(foto: Defense One )

A foto mostra mais de 600 afegãos - mulheres, homens, crianças e idosos -dentro de um enorme avião militar dos Estados Unidos, durante a dramáticade pessoas horas depois de Cabul - a capital do Afeganistão - cair nas mãos do Talibã no domingo (15/8). O avião tem capacidade para pouco mais de 100 passageiros.A imagem, que viralizou, foi tomada no interior de um avião C-17 de transporte da força aérea dos Estados Unidos. Foi feita e divulgada pelo site demilitar Defense One.Os afegãos espremidos no domingo à noite no 'ventre' docargueiro fazem parte daqueles que estavam autorizados a serem retirados do país pelas autoridades americanas, segundo este site.No total, havia 640 afegãos a, segundo fontes militares dos Estados Unidos.No entanto, o avião não estava previsto para voar com tantos passageiros, afirmou um militar à Defense One. Muitos deles subiramno avião pela rampa traseira do C-17."A tripulação tomou a decisão de voar" em vez de forçar os afegãos a saírem do avião, explicou o responsável militar.Isso aconteceu enquanto os talibãs ocupavam as ruas de Cabul e os cidadãos afegãos, apavorados, corriam para o aeroporto com a esperança de embarcarem em algum voo e saírem do país.Entre as pessoas visíveis na foto está uma criança, com uma, no colo de uma mulher. Muitos dos passageiros levam consigo crianças pequenas.Quase não há pertences à vista, excetomaletas ou mochilas.O avião pousou no Catar nade segunda-feira, segundo o site FlightAware. Fontes militares dos EUA não informaram seu destino.Este C-17 não foi o único a retirar tantos afegãos do país. Segundo a Defense One, que cita autoridades militares, vários aviões decolaram de Cabul com um grande número deNão é a primeira vez que o Boeing C-17 - avião de transporte da US Air Force - é utilizado para evacuações em massa.Em 2013, um C-17 voou com cerca de 670do leste das Filipinas após a passagem do tufão Haiyan.Em sua configuração habitual, um C-17 transporta 100 soldados com todo o seumilitar.