Cuba restringe internet em resposta aos protestos, informa organização

Residentes cubanos na Costa Rica manifestam-se em frente à embaixada dos Estados Unidos em San José, pedindo uma intervenção militar e humanitária em Cuba (foto: Ezequiel BECERRA / AFP)

As autoridades cubanasàs principais plataformas de redes sociais para tentar deter o fluxo de informação sobre ascontra o governo, disse o site de uma organização de monitoramento.Os dados do grupo NetBlocks, com sede em Londres, mostraram interrupções desde segunda-feira noe também em alguns servidores doO governo pode interromper o acesso por meio da estatal ETECSA (Empresa de Telecomunicações de Cuba) e o único serviço de comunicações móveis Cubacel, segundo o NetBlocks.O NetBlocks disse que alguns cubanos conseguiram contornar as restrições mediante o uso de redes privadas virtuais ou VPN.O bloqueio foi semelhante ao imposto durante os protestos do chamado Movimento San Isidro (MSI) pela liberdade artística em Havana em novembro de 2020, disse o grupo."A NetBlocks recomenda que os governos cumpram com as normas internacionais e os marcos de governança da Internet e garantam uma conexão de Internet confiável, inclusive em momentos de distúrbios políticos", disse um comunicado.Ospediram nesta terça para Cuba encerrar as restrições da internet e renovou um apelo à libertação dos manifestantes detidos."Fazemos um apelo aos líderes de Cuba para que demonstrem moderação e respeito pela voz do povo, abrindo todos os meios de comunicação, tanto digitais como não digitais", disse em coletiva de imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.A congressista María Elvira Salazar, representante de um distrito do sul da Flórida onde reside uma grande comunidade de cubanos-americanos, disse em um tuíte que "o governo está fechando a internet na ilha" e "não quer que o mundo veja o que está acontecendo".Medidas semelhantes foram tomadas por outros governos em resposta a movimentos de protesto ou para controlar o fluxo de informação relacionada à pandemia.