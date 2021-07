Homem morre depois de sofrer ataque de tubarão em Pernambuco

(foto: Cortesia) sofrer um ataque de tubarão na Praia de Piedade, na cidade Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (10/7), quando a vítima tomava banho com a água na altura da cintura. Marcelo Rocha Santos, de 51 anos, estaria com amigos em uma confraternização e teria entrado no mar para se limpar. Um homem morreu deum ataque de tubarão na Praia de Piedade, na cidade Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (10/7), quando a vítima tomava banho com a água na altura da. Marcelo Rocha Santos, de 51 anos, estaria com amigos em uma confraternização e teria entrado no mar para se limpar.









Como o posto guarda-vidas estava de prontidão, a ambulância foi chamada imediatamente e o homem foi levado com vida ao Hospital da Restauração. Os guarda-vidas prestaram os primeiros socorros ainda no local enquanto tentavam conter a hemorragia. Já no Hospital da Restauração, Marcelo teve parada cardíaca e acabou morrendo.