Governo de SP deve divulgar novas medidas para conter variante Delta amanhã

O governo do Estado de São Paulo deve divulgar novas medidas para conter a variante Delta da covid-19 amanhã. Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo estadual, neste domingo (11/07), às 13 horas, haverá uma coletiva de imprensa.



A entrevista coletiva ainda não consta da agenda oficial do governador João Doria, mas a expectativa é que ele anuncie a antecipação da vacinação da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, do prazo atual de doze semanas para um intervalo menor. A decisão passa por avaliação do Centro de Contingência da Covid-19 no Estado desde quinta-feira (8/7), pois há o receio de atraso no cronograma de vacinação por idade, ou seja, de falta de imunizantes para pessoas que ainda não tomaram a primeira dose.



Cinco Estados



Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina já adotaram medidas nesse sentido, reduzindo o intervalo de 12 semanas para prazos entre 56 dias (Maranhão, Mato Grosso do Sul), 60 dias (Pernambuco) e dez semanas (Espírito Santo e Santa Catarina). O prazo mínimo de intervalo entra a primeira e a segunda dose recomendado pelos fabricantes AstraZeneca e Pfizer é de 12 semanas (84 dias).