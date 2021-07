Avião de passageiros some na Rússia

Avião que desapareceu é deste modelo, um Antonov An 26 (foto: Wikipedia)

Umde passageiros que transportava 29 pessoas desapareceu nesta terça-feira (6) dosna península de Kamchatka, no extremo oriente da, informaram as autoridades locais.O avião, umda época soviética, voava entre a capital da região, Petropavlovsk-Kamchatckiy, e a pequena cidade de Palana quando parou de transmitir sinais, afirmou à AFP Valentina Glazova, porta-voz da Procuradoria regional de transportes.O avião transportava 23e seis membros da, segundo a porta-voz."Os esforços deforam iniciados", declarou Glazova. "Tudo o que sabemos no momento é que o contato foi perdido com o avião e que não pousou", completou.O avião era operado por uma pequena empresa de Kamchatka, uma vasta península no extremo leste da Rússia com pequena população.Várias hipóteses sobre odo avião foram mencionadas. Uma fonte declarou à agência de notícias estatal TASS que apode ter caído no mar, enquanto outra afirmou à agência Interfax que provavelmente caiu perto de uma mina de carvão na região de Palana.A Rússia, conhecida pelosde aviação, melhorou a segurança nonos últimos anos, quando as companhias do país trocaram as antigas aeronaves soviéticas por outras mais modernas.Mas o país ainda sofre com a falta dee normas flexíveis de: vários acidentes aéreos fatais foram registrados recentemente.O último aconteceu em maio de 2019, quando um Sukhoi Superjet da companhia Aeroflot sofreu um acidente durante o pouso e pegou fogo na pista de um aeroporto de Moscou, uma tragédia que deixou 41 mortos.Em fevereiro de 2018, um Antonov An-148 da Saratov Airlines caiu pouco depois da decolagem perto de Moscou e as 71 pessoas a bordo morreram. Uma investigação determinou a o acidente foi provocado por falha humana.Também são frequentes na Rússia os incidentes não fatais, que provocam o desvio de voos ou pousos de emergência, geralmente por problemas técnicos.Em agosto de 2019, um avião da Ural Airlines com mais de 230 pessoas a bordo fez um pouso quase milagroso em um campo de milho perto de Moscou depois que um motor sugou alguns pássaros durante a decolagem.Em fevereiro de 2020, um Boeing 737 da Utair com 100 pessoas a bordo caiu no norte da Rússia por um problema no sistema de pouso, mas o incidente não provocou mortes.O transporte aéreo também enfrenta condições de voo difíceis nas regiões do Ártico e do extremo oriente, onde aviões e helicópteros são o meio de transporte mais usado para chegar a cidades e vilarejos remotos.