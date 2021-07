Avião particular cai no Haiti, matando seis

Seis pessoas morreram quando um avião particular caiu ao sul da capital do Haiti, Porto Príncipe, anunciaram as autoridades locais neste sábado.



A aeronave havia decolado do aeroporto da cidade às 22h57 GMT de sexta-feira e deveria ter chegado a Jacmel, no litoral sul do país, uma hora depois, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (NCAO).



"O avião caiu no caminho com seis pessoas a bordo", segundo um relatório da NCAO.



Gutenberg Destin, coordenador da Defesa Civil do Departamento Oeste do Haiti, confirmou à AFP que todas as seis pessoas a bordo morreram.



Especialistas, com a ajuda da polícia, agentes da Defesa Civil e autoridades locais, tentavam chegar ao local de difícil acesso, disse a NCAO.



A causa do incidente ainda não foi esclarecida.



Com gangues fortemente armadas controlando a principal rota terrestre que conecta Porto Príncipe ao sul do país, os voos fretados para Jacmel estão se tornando cada vez mais populares entre o pequeno número de haitianos que podem pagá-los.