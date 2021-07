Fogo em alto-mar: vazamento de oleoduto provoca incêndio; veja vídeo

Trabalhadores precisaram de cinco horas para controlar o fogo (foto: Reprodução/Redes sociais) fogo são registradas no Golfo do México. Isso aconteceu na superfície do oceano, a oeste da península mexicana de Yucatán, devido ao vazamento em oleodutos submarinos da companhia estatal mexicana de petróleo, nesta sexta-feira (2/7). O ano é 2021 e imagens do mar pegandosão registradas no. Isso aconteceu na superfície do oceano, a oeste da península mexicana de Yucatán, devido ao vazamento emsubmarinos da companhia estatal mexicana de petróleo, nesta sexta-feira (2/7).











A Pemex relatou um vazamento às 5h15 desta sexta no oleoduto submarino próximo à plataforma do satélite Ku-C de Ku-Maloob-Zaap, no estreito de Campeche.





A estatal passou então a “fechar as válvulas de interligação do gasoduto, apagando o fogo e a emanação de gás” para controlar o vazamento até as 10h45, mais de cinco horas depois.





Em nota, Gustavo Ampugnani , do Greenpeace do México, disse: “Esses são os riscos que enfrentamos no dia a dia e que exigem uma mudança no modelo energético, como temos exigido”.