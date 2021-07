Incêndios atingem pontos turísticos da Califórnia em fim de semana festivo

Centenas de bombeiros lutavam nesta sexta-feira (2) para conter três incêndios florestais no norte do estado americano da Califórnia, onde a seca favoreceu a propagação do fogo por milhares de hectares, até os arredores de um lago popular, que se prepara para receber os turistas neste feriado de 4 de julho.



Ordens de evacuação estavam em vigor ao longo de trechos do Lago Shasta - um ponto de encontro para camping e passeios de barco ao sul da fronteira do Oregon - à medida que as altas temperaturas e os ventos fortes provocam chamas em um estágio relativamente inicial na temporada de incêndios da região. Cerca de 40 estruturas foram destruídas, incluindo pelo menos meia dúzia de casas perto da cidade de Lakehead, disse um fotógrafo da AFP.



"Estávamos lotados, mas agora você não pode entrar, mesmo que queira", disse Cecil Hengst, proprietário do Lakehead Campground e RV Park, forçado a fechar temporariamente por ordem de evacuação. "Este (incêndio) chegou muito perto... É ruim", afirmou Hengst, de 63 anos, que está na área há 12 anos.



Autoridades disseram que o incêndio Salt, que ameaça a região, foi desencadeado por um veículo que viajava na Interestadual-5, uma grande rodovia que vai do Canadá ao México, que foi brevemente fechada ao tráfego na quinta-feira devido ao aumento das chamas.



Mais ao norte, os incêndios de Lava e Tennant continuaram a se espalhar principalmente em áreas florestais remotas, causando densas nuvens de fumaça cinza que cobriram grande parte da região.



O Lava Fire foi provocado por um raio na semana passada, e mais de 500 outros relâmpagos foram registrados na Califórnia nas últimas 24 horas, ameaçando provocar novos incêndios.



Dezenas de focos surgiram no oeste da América do Norte, do Canadá à Califórnia, após uma onda de calor mortal que causou muitas mortes, mas que diminuiu bastante nos últimos dias. Temperaturas altas estão previstas para a próxima semana no norte do estado.



A Califórnia registrou cerca de 600 incêndios florestais a mais este ano do que no mesmo período de 2020, o pior ano na história moderna dos Estados Unidos, quando mais de 1,6 milhão de hectares foram queimados.