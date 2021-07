Militares estão prontos para evacuar cidades ameaçadas por incêndios no Canadá

Ottawa estava pronta nesta sexta-feira (2) para enviar aviões militares e outros tipos de ajuda para evacuar cidades e combater mais de 100 incêndios florestais no oeste do Canadá, provocados por uma onda de calor sem precedentes.



De acordo com autoridades florestais, pelo menos 143 incêndios estavam ativos na província da Colúmbia Britânica. Mais da metade deles (77) se iniciaram nos últimos dois dias. A maioria foi causada por raios.



O primeiro-ministro, Justin Trudeau, disse que convocará um grupo de resposta a incidentes no fim do dia para atender às necessidades emergenciais da província, e acrescentou que já conversou com o primeiro-ministro da província, assim como com prefeitos locais e líderes indígenas em comunidades ameaçadas. "Estaremos lá para ajudar", afirmou, em coletiva de imprensa.



A assistência incluirá helicópteros militares e, possivelmente, aeronaves de transporte Hercules, com motores turboélice, informou o ministro da Defesa, Harjit Sajjan, à emissora pública CBC. "As forças canadenses estão prontas para apoiar os residentes", disse, em mensagem no Twitter.



Cerca de mil pessoas escaparam dos incêndios florestais na Colúmbia Britânica, e autoridades buscam desaparecidos. A vila de Lytton, 250 quilômetros a nordeste de Vancouver, foi evacuada na noite de quarta-feira devido a um incêndio que começou repentinamente e se espalhou com velocidade. O incêndio aconteceu depois que a temperatura de 49,6°C foi registrada no local na terça-feira, um recorde no Canadá.



Mortes foram relatadas na província mais ocidental do Canadá, mas nenhum relatório oficial foi divulgado até o momento, já que peritos se dirigiram a pontos críticos nesta sexta-feira para começar a investigar.