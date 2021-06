Altas temperaturas resultam em mortes no Canadá e nos Estados Unidos

Mulher toma sol no Central Park: temperatura está ficando acima dos 30 graus em Nova York (foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Pelo menos 69 pessoas na área demorreram em uma onda de calor recorde que tomou o Oeste doe o Noroeste dos, informou a polícia nesta terça-feira (29/6). A maioria dos mortos nos subúrbios de Burnaby e Surrey, em Vancouver, era formada porou pessoas com problemas de saúde subjacentes, de acordo com a Real Polícia Montada do Canadá (RCMP).



"Embora ainda esteja sendo investigado, acredita-se que o calor é um fator que contribuiu para a maioria das mortes", disse em um comunicado o cabo Michael Kalanj, da RCMP.





Asestão fazendo com que temperaturas recordes se tornem mais frequentes. Globalmente, a década de 2010 a 2019 foi a mais quente já registrada, e os cinco anos mais quentes foram todos nos últimos cinco anos.O calor escaldante que se estende do Oregon aos territórios árticos do Canadá foi atribuído a uma crista de alta pressão que retém o ar quente da região.Na segunda-feira, o Canadá teve um novohistórico de alta temperatura, com 47,9ºC em Lytton, na Colúmbia Britânica, cerca de 250 quilômetros a Leste de Vancouver.Os meteorologistas esperavam um novo recorde nesta terça-feira, prevendo calor de 48,9ºC no Oeste do Canadá.





Crianças tentam se refrescar com atividades em locais com muita água nos Estados Unidos (foto: JIM WATSON/AFP)

As temperaturas nas cidades de Portland, Oregon, e Seattle, Washington, nos Estados Unidos, atingiram níveis nunca vistos desde o início da manutenção de registros na década de 1940: 46,1ºC em Portland e 42,2ºC em Seattle, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.



A Environment Canada emitiu alertas para a Colúmbia Britânica, Alberta e partes de Saskatchewan, Manitoba, Yukon e os Territórios do Noroeste, dizendo que a "onda de calor prolongada, perigosa e histórica persistirá durante esta semana".



O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu um aviso semelhante, instando as pessoas a "permanecer em prédios com ar-condicionado, evitar atividades extenuantes ao ar livre e beber muita água".