Elon Musk investirá até US$ 30 bilhões em internet via satélite

O milionário Elon Musk, CEO da empresa espacial SpaceX, calculou nesta terça-feira (29) que investirá até 30 bilhões de dólares a longo prazo em seu projeto de internet via satélite.



A empresa de exploração espacial SpaceX está desenvolvendo seu serviço de internet via satélite, cujo objetivo é propiciar conexão de alta velocidade em regiões remotas do planeta, prescindindo de infraestruturas terrestres.



A empresa já lançou mais de 1.500 satélites e conta, em uma dúzia de países, com mais de 69.000 usuários ativos do seu serviço de conexão à internet. A cifra que poderia superar os 500.000 usuários "daqui a doze meses", afirmou Musk.



"A partir do mês de agosto, deveremos ter conectividade no conjunto do planeta, com a exceção dos polos. Vamos nos dirigir realmente às regiões muito pouco habitadas", explicou o empresário de origem sul-africana em uma intervenção on-line no salão mundial de telefonia móvel (MWC), realizado em Barcelona.



Quanto às finanças, ele explicou que "antes de ter uma tesouraria positiva, provavelmente terá que investir pelo menos 5 bilhões de dólares, talvez 10 bilhões".



"E inclusive quando a tesouraria for lucrativa, continuaremos investindo para não ficarmos para trás nas inovações", disse.



Por isso, o investimento total de longo prazo poderia alcançar "entre 20 e 30 bilhões de dólares", avaliou Musk, cujo grande competidor, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, prevê investir 10 bilhões de dólares em seu projeto concorrente de satélites chamado Kuiper.



A SpaceX, que opera o Starlink, pediu permissão às autoridades reguladoras dos Estados Unidos para lançar até 42.000 satélites para fornecer acesso à internet.