Sobe para 5 o número de mortos no desabamento de prédio na Flórida

Autoridades de Miami confirmaram neste sábado (26/6) a quinta morte no desabamento de prédio (foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

O número de mortos no desabamento parcial de um prédio residencial na Flórida, na quinta-feira (24/6), aumentou para cinco após o resgate de mais um corpo, informou na noite deste sábado (26/6) as autoridades locais.





"Hoje nossas equipes de busca e resgate encontraram outro corpo entre os escombros e, além disso, nossa busca revelou alguns restos humanos", disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em uma coletiva de imprensa. Com a identificação dos três corpos recuperados anteriormente, "significa que o número de desaparecidos diminuiu para 156, e as mortes confirmadas agora são de um total de cinco", detalhou.

JUST IN: Video I%u2019ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9 %u2014 Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021

A busca por sobreviventes do desabamento parcial de um edifício nos arredores de Miami, no sudeste dos Estados Unidos, continua. Apesar das condições climáticas adversas, bombeiros, cães farejadores e guindastes continuam trabalhando entre as ruínas do prédio localizado no complexo Champlain Towers South, a cerca de 20 quilômetros do Centro de Miami.

Em busca de explicações

O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu que sejam esclarecidas "sem demora" as causas do desabamento que afetou cerca de 55 apartamentos do edifício. "Precisamos de uma explicação definitiva de como pode ter acontecido isso", declarou em coletiva de imprensa. "Acredito ser importante que não demore", completou, "para ter respostas para as famílias e para o povo da Flórida".

Várias hipóteses

O desabamento parcial do edifício ocorreu à 1h30 de quinta-feira do horário local (2h30 de Brasília), provocando uma grande nuvem de poeira que cobriu várias ruas da região. As hipóteses se multiplicam para explicar o ocorrido. Um estudo realizado em 2020 mostrou que o edifício, construído em 1980 à beira-mar, havia afundado alguns milímetros por ano entre 1993 e 1999.

Memorial homenageou neste sábado (26/6) vítimas do desabamento de prédio na Flórida (foto: Andrea SARCOS/AFP)

O autor do estudo, Shimon Wdowinski, e a Universidade Internacional da Flórida, onde trabalha, afirmaram contudo em comunicado que "um afundamento de terra provavelmente não causaria por si só o colapso do edifício".

Relatório apontou falhas estruturais

Um relatório de 2018 divulgado pela prefeitura da cidade de Surfside mostra que o deck da piscina do prédio que desabou perto de Miami estava apoiado em uma laje de concreto que tinha "grandes danos estruturais" e precisava ser reparada. O documento também informa que o edifício tinha "fissuras e lascas abundantes" em colunas, vigas e paredes de concreto na garagem.

O documento foi revelado enquanto equipes de resgate continuam neste sábado a realizar buscas nos escombros do prédio na tentativa de encontrar qualquer uma das 159 pessoas que permanecem desaparecidas após o colapso do edifício na quinta-feira, 24. Pelo menos quatro pessoas morreram.

Embora o relatório da empresa de engenharia Morabito Consultants não tenha alertado sobre o perigo iminente do dano - e não está claro se algum dos danos observados foi responsável pelo colapso do prédio - o documento apontou a necessidade de reparos extensos.