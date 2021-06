Relatório de 2018 apontou 'grandes danos' em prédio que desabou perto de Miami

Um relatório de 2018 divulgado pela prefeitura da cidade de Surfside mostra que o deck da piscina do prédio que desabou perto de Miami estava apoiado em uma laje de concreto que tinha "grandes danos estruturais" e precisava ser reparada. O documento também informa que o edifício tinha "fissuras e lascas abundantes" em colunas, vigas e paredes de concreto na garagem.



O documento foi revelado enquanto equipes de resgate continuam neste sábado a realizar buscas nos escombros do prédio na tentativa de encontrar qualquer uma das 159 pessoas que permanecem desaparecidas após o colapso do edifício na quinta-feira, 24. Pelo menos quatro pessoas morreram.



Embora o relatório da empresa de engenharia Morabito Consultants não tenha alertado sobre o perigo iminente do dano - e não está claro se algum dos danos observados foi responsável pelo colapso do prédio - o documento apontou a necessidade de reparos extensos.