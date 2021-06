Presa e internada em ala psiquiátrica a mulher que fingiu gravidez de 10

LEIA MAIS 12:23 - 22/06/2021 Portugal enfrenta ameaça da variante Delta do coronavírus

constrangimento", através de um comunicado em que afirmava não acreditar na veracidade da gestação. Após tentar diversas vezes entrar em contato com Gogiame para ver as crianças e não ter resultados, ele começou a desconfiar que a gravidez teria sido forjada. Na semana passada, o homem até então apontado como pai das crianças, Tebogo Tsotetsi, pediu desculpas por qualquer "inconveniência e", através de um comunicado em que afirmava não acreditar na veracidade da gestação. Após tentar diversas vezes entrar em contato com Gogiame para ver as crianças e não ter resultados, ele começou a desconfiar que a gravidez teria sido forjada.





O caso chamou atenção das autoridades, imprensa local e até do Guinness World Records, o Livro dos Recordes, por se tratar de algo inusitado. Ao procurar mais informações e com o aparecimento de inconsistência nos discursos e faltas de provas, foram iniciadas as investigações.





Por meio de comunicado, o hospital Mediclinic Medforum informou que não havia registros da entrada de Gogiame no local e que nenhuma instalação estava envolvida nos cuidados de uma paciente com a descrição veiculada na imprensa. O departamento Nacional de Saúde da África do Sul concluiu que não há evidências de que os décuplos existam.