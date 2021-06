Mulher que esperava óctuplos anuncia ter dado à luz 10 bebês, novo recorde

Uma mulher sul-africana deu à luz 10 bebês, no que se acredita ser um novo recorde mundial.

O marido de Gosiame Thamara Sithole diz que o casal ficou surpreso com os décuplos depois que os exames mostraram que havia oito bebês em seu útero.

"São sete meninos e três meninas. Estou feliz. Estou emocionado. Não posso falar muito", disse seu marido, Teboho Tsotetsi, ao site de notícias local Pretoria News após o nascimento.

Uma autoridade sul-africana confirmou os nascimentos à BBC, mas outra pessoa disse que os bebês não haviam sido vistos.

Um parente, que não quis ser identificado, disse à BBC que Sithole teve dez bebês — cinco por parto natural e cinco por cesariana.

O Guinness World Records, o Livro dos Recordes, disse à BBC que está investigando o caso de Sithole.

Uma mulher que teve oito bebês nos Estados Unidos em 2009 atualmente detém o recorde Guinness de maior número de crianças nascidas de uma só vez — em que todas sobreviveram.

Mas há relatos de outros casos fora do Guinness. No mês passado, Halima Cissé, de 25 anos, do Mali, deu à luz a nove bebês em uma clínica no Marrocos.

A maioria das gestações envolvendo um grande número de bebês termina prematuramente, diz a repórter de saúde da BBC África, Rhoda Odhiambo.

Nascimentos múltiplos envolvendo mais de três bebês são raros e muitas vezes resultado de tratamentos de fertilidade — mas, neste caso, o casal sul-africano diz que as crianças foram concebidas naturalmente.

Orações e noites sem dormir

Gosiame Thamara Sithole, de 37 anos, já havia dado à luz gêmeos, que agora têm seis anos.

Ela está em bom estado de saúde após o parto de 29 semanas em Pretória, na noite de segunda-feira (07/06).

Falando ao Pretoria News há um mês, Sithole disse que sua gravidez foi "difícil no início" e que ela rezou por um parto saudável, com muitas noites sem dormir se preocupando com o que estava por vir.

"Como eles se encaixariam no útero? Eles sobreviveriam?", questionou-se. No entanto, Sithole afirmou que os médicos lhe garantiram que seu útero estava se expandindo.

A maioria das gravidezes envolvendo um grande número de bebês termina prematuramente (foto: Getty Images)

Quando se acreditava que ela estava grávida de oito filhos, Sithole sofria com dores nas pernas. Os médicos descobriram que dois dos oito "estavam no tubo errado".

"Isso foi resolvido e estou bem desde então. Mal posso esperar pelos meus filhos", disse ela na época.

Seu marido também disse que estava "nas nuvens" e que se sentia como "um dos filhos escolhidos de Deus. É um milagre que eu aprecio".

