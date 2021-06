Gravidez de 10 bebês na África do Sul pode ser farsa, diz site

(foto: Reprodução/Daily Mail) supostamente e o homem que seria o pai dos bebês diz não acreditar mais que a namorada, Gosiame Thamara Sithole, teve os filhos, reporta o tabloide britânico Daily Star. A mulher que deu à luz 10 crianças de uma única vez na África do Sul está desaparecida e o homem que seria o pai dos bebês diz não acreditar mais que a, Gosiame Thamara Sithole, teve os filhos, reporta o tabloide britânico









Nesta terça-feira (15/6), o pai das crianças, Tebogo Tsotetsi, emitiu um comunicado em que pediu desculpas por qualquer "inconveniência e constrangimento" e disse que sua família "concluiu que não há décuplos".





A conclusão teria sido chegada depois que ele tentou, por diversas vezes, entrar em contato com ela e com os bebês, mas sem ter sucesso.





Quando as crianças supostamente nasceram, o hospital não confirmou a informação e o diretor-geral de comunicação do governo sul-africano, Phumla Williams, disse que não conseguiu contato com a família.





O Guinness World Records ainda investiga o caso. Atualmente, o recorde de mais bebês nascidos de uma mesma gestação é de uma norte-americana, que, em 2009, teve oito crianças.





E há mais polêmica envolvendo o caso. No início da semana, Sibongile Gxekwa disse que Teboho é, na verdade, seu marido e que ele a traiu com a mãe dos supostos dez bebês. "Quando ele começou suas escapadelas de sair à noite, eu o confrontei sobre a traição. Na época, eu não sabia quem ela era. Ele não me disse nada sobre seus novos dez filhos. Ele me ordenou que não falasse com a mídia sobre o assunto", disse ela ao News24.