Após cúpula Biden-Putin, Rússia saúda 'bom senso' dos EUA sobre diálogo

A Rússia comemorou, nesta quinta-feira (17), o compromisso dos presidentes Vladimir Putin e Joe Biden de dialogar sobre "segurança estratégica" e desarmamento nuclear e considerou que os Estados Unidos retornam ao "bom senso", após a cúpula entre os dois líderes.



Putin e Biden assinaram um breve texto, no qual afirmam sua vontade de estabelecer um "diálogo sobre estabilidade estratégica", em especial no controle de armamento nuclear. Sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram de diferentes acordos bilaterais e multilaterais.



"Embora seja um texto muito curto, é um documento comum sobre estabilidade estratégica que é responsabilidade dos nossos países não apenas para com seus povos, mas para com o mundo inteiro", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à rádio Eco de Moscou.



O vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Riabkov, classificou a perspectiva de um diálogo sobre o desarmamento nuclear e a rejeição de uma guerra atômica como um "sucesso real".



Após a extensão no último momento do tratado de desarmamento New Start, no início deste ano, por Joe Biden, trata-se do "segundo passo de Washington na direção de um retorno ao bom senso", disse ele ao jornal "Kommersant".



Juntos, Rússia e Estados Unidos possuem mais de 90% das armas nucleares do mundo, de acordo com o relatório de 2020 do Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).



Ao final da cúpula de Genebra, Putin e Biden consideraram o diálogo construtivo, embora tenham constatado sua rivalidade e divergências profundas em várias áreas.