Pornhub processado por supostamente lucrar com vídeos de agressão sexual

(foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Trinta e quatro mulheres apresentaram umana Califórnia contra o site de vídeos para adultos, acusando também a empresa matriz MindGeek de lucrar, de maneira consciente, com imagens que mostram, inclusive de menores de idade.Os advogados que representam as 34 demandantes acusam a empresa on-line - um dos maioresdo mundo - de criar um mercado para ae "qualquer outra forma" de conteúdo sexual não consentido. Eles querem que o grupo pague por danos e prejuízos., o controverso império de entretenimento para adultos, é acusada de ser uma "empresa criminosa clássica", com um modelo de negócio baseado na exploração de conteúdos sexuais não consentidos."Este é um caso de estupro, não de pornografia", afirma a ação, que descreve o site como "provavelmente o maior depósito de pornografia infantil sem regulamentação na América do Norte e além".Todas as demandantes, com exceção de uma, desejam permanecer anônimas. Elas moram nos Estados Unidos e no exterior, e 14 delas afirmaram que eramquando foram filmadas e que devem ser consideradas "vítimas de tráfico sexual de crianças".Michael Bowe, um dos advogados que representa as mulheres, declarou ao canal CBS News que o tribunal poderia condenar a MindGeek a pagar centenas de milhões de dólares a suas clientes.Serena Fleites, a única demandante que teve o nome revelado, afirmou que em 2014 tomou conhecimento de que "um vídeo de nudez e sexualmente explícito" que seu namorado a obrigou a fazer quando ela tinha apenas 13 anos foi publicado no Pornhub sem o seuO vídeo permaneceu on-line até que a adolescente, que se fez passar por sua mãe, solicitou a retirada ao Pornhub.Mesmo assim, o vídeo não foi removido por várias semanas, de acordo com a ação, e durante este período foi baixado e disponibilizado por vários usuários, e cadado vídeo exigiu um novo pedido para remoção.Os advogados das demandantes acusam a MindGeek de fazer uma "campanha" de manipulação on-line, em uma tentativa de desacreditar as vítimas, assim como de "ameaças de violência física e de morte" contra elas.Também processam a, um das maiores empresas de processamento de pagamentos do mundo, por lucrar "de maneira consciente" com o tráfico ao prestar serviços comerciais para a MindGeekTanto Visa comosuspenderam o processamento de pagamentos para o Pornhub em dezembro, depois que uma reportagem do jornalacusou o site de hospedar, incluindo pornografia infantil e vídeos de estupros.A ação afirma que a MindGeek é proprietária de mais de 100 sites pornográficos, incluindo Pornhub, RedTube, Tube8 e YouPorn, e recebe quase 3,5 bilhões de visitas por mês.A MindGeek, com sede em Montreal, descreveu o processo em que é classificada como uma "empresa criminosa" de "totalmente absurdo, completamente imprudente e categoricamente falso", segundo a imprensa americana.O Pornhub, que tem 130 milhões de visitantes por dia, nega as acusações de tráfico e anunciou uma série de medidas para combater os conteúdos ilegais.