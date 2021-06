Meme 'Doge' bate recorde e é leiloado por R$ 20 milhões

O meme do Doge ultrapassou a venda de Disaster Girl (foto: Reprodução de internet)

Um dosmais famosos da internet,, foi vendido por US$ 4 milhões – equivalente aem um, segundo a NBC News. A foto é de um cachorro Shiba Inu e foi eleita o “Meme da década” em 2019, pelo site. Assim, Doge ultrapassou os US$ 473 mil pagos pela imagem da, também muito popular na internet, em abril deste ano.

O preço pago pelo comprador fez com que Doge se tornasse o token não-fungível (NFT) mais valioso do mundo. O editor-chefe do, Don Caldwell,o meme antes do leilão, para dar garantia à venda. “Estamos muito felizes em fazer parte deste marco na história da internet”, disse.

Atsuko Sato, professora japonesa, é a dona do cachorro que ficou famoso mundialmente. "Fiquei assustada com a ideia de que uma foto que postei casualmente em meu blog pudesse se espalhar pelo mundo”, conta.





O meme Disaster Girl era, até então, o mais valioso (foto: Reprodução de Internet)



O item foi leiloado por 1.696,9 ethereums, uma criptomoeda como a bitcoin, que é equivalente a mais de R$ 20 milhões. Segundo a NBC News, uma parte do valor pago pelo Doge será doado para instituições de caridade.

O que é NFT?

Non fungible token, ou token não fungível em português, é um “selo” para arquivos digitais.



Os NFTs são certificados de pertencimento ligados a um produto digital, podendo ser um vídeo, imagem, foto, som, animação ou texto.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina