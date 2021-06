Horóscopo do dia (16/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Pragmatismo e idealismo

A Lua entra em Virgem e nos traz um maior senso de aterramento, pragmatismo e conexão com o mundo material. Todavia ocorre uma oposição a Júpiter em Peixes, que nos traz senso de espiritualidade, sonhos e imaginação. Será preciso mediar estas duas tendências opostas, porém complementares. Busque seus sonhos, mas faça algo na prática para realizá-los. Idealismo e pragmatismo unidos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há um senso de conexão espiritual e/ou emocional que tem lhe tomado nos últimos tempos. Todavia, será preciso canalizar toda essa força subjetiva na vida material, trazendo estes sonhos e ideias para a prática. Segurança e generosidade aplicadas ao campo material, tendo por base os princípios espirituais e sutis.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ocorre um senso de idealismo quanto a questões coletivas, sociais, planetárias e humanitárias. Todavia, o dia de hoje lhe pede que tudo isso lhe leve a ações práticas e pessoais. Pense no bem maior, mas não deixe de fazer a sua parte aqui e agora para contribuir tanto para com o coletivo quanto para fazer algo de útil e produtivo por si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Júpiter tem lhe trazido grandes possibilidades de expansão na carreira e é provável que esteja aumentando suas responsabilidades. Vivenciar isto é importante, todavia a Lua lhe pede que volte sua atenção também para o familiar e vida pessoal. Busque organizar seu lar e espaço pessoal, assim como precisa organizar suas emoções. Equilíbrio entre vida pública e pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os últimos tempos tem lhe motivado a se conectar mais com sua fé, crenças, posicionamentos, ética e crenças. Tudo isso é importante, todavia hoje a Lua, sua regente, lhe pede conexão de tudo isso no tempo presente e com racionalidade e senso crítico. Saiba canalizar toda essa fé em argumentos plausíveis e lógicos. Equilíbrio entre razão e fé.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções mais profundas tem sido mobilizadas nos últimos tempos. A necessidade de troca afetiva, sexual e espiritual se faz alta. Todavia, o dia de hoje lhe pede conexão com os valores individuais e foca naquilo que é somente seu. Saiba equilibrar o que partilha e o que mantém para si mesmo. Busque trazer senso crítico para suas intensas emoções para melhor processá-las.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior conexão para consigo mesmo e com sua subjetividade. As relações e parcerias tem lhe demandado muito e hoje é um dia que pede mais equilíbrio eu-outro. Seja generoso na troca com os semelhantes, mas também saiba delimitar seu próprio espaço.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas obrigações, tarefas e questões ligadas ao mundo material tem lhe demandado muito. A necessidade de trabalhar intensamente tem lhe tomado. Todavia, o dia de hoje lhe pede que busque também cuidar do lado emocional e espiritual. Busque se dar tempo igual entre trabalho e meditação, entre ser útil e estar em recolhimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A necessidade de focar mais na sua criatividade e sob seu próprio ponto de vista se faz alta nos últimos tempos. Todavia, a posição lunar lhe relembra de também fazer pelos seus semelhantes. Segurança em ser útil para a coletividade e trabalhar pelo bem de todos. Faça isso da melhor maneira possível, mas sem deixar de ser você mesmo ou se ignorar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, transita pelo aquático signo de Peixes e lhe pede mais conexão com suas raízes, vida pessoal, emoções, família e afins. Todavia, a posição lunar lhe pede que trabalhe com diligência e busque segurança exercendo seu melhor em nível de carreira e/ou autoridade. Busque equilibrar os sonhos íntimos com as conquistas exteriores.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu nível mental tem sido muito estimulado com novas ideias e possibilidades. Todavia, é chamado a buscar também mais fé pela posição lunar. Analise tudo com ponderação e racionalidade, mas não deixe de acreditar em um futuro melhor. Busque segurança em seus princípios e crenças. Equilíbrio entre razão e fé.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu senso de valor pessoal e princípios tem sido muito mobilizados. Você tem sido estimulado a desenvolver seus talentos e focar na expansão de suas finanças e valores. Todavia, o dia de hoje lhe pede que se abra um pouco mais para a partilha, seja material, emocional, sexual ou espiritual. Seja generoso dentro de suas possibilidades e sem se perder no processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, transita pelo seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior necessidade de estar no comando de si mesmo, viver sob suas regras, expandir e fortalecer sua individualidade. Todavia, a posição lunar lhe impele a buscar troca emocional com os outros. Doe generosamente afeto, serviço e cuidados para os outros, mas sem perder de vista os cuidados pessoais.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com