Horóscopo do dia (16/06): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fidelidade a si mesmo

A conjunção de Juno com o Sol em Gêmeos traz para hoje necessidade de nos comprometermos com nossa consciência profunda, sendo fiéis à expressão de nós mesmos, mas tudo isso sob o colorido alegre, comunicativo e flexível do signo. Indica fazer aquilo que deve ser feito em essência, mesmo quando nos bastidores. Sedna entra hoje em Gêmeos, sugerindo também que devemos libertar nossa mente e nos nutrir de ideias e comunicações mais aprofundados e verdadeiros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede consciência do compromisso que tem em comunicar a verdade e estar por inteiro na interação com os semelhantes. Busque a comunicação genuína de quem você é e de seus propósitos. Bom para se comprometer mais com o aprofundamento nos estudos. As relações e situações no seu entorno lhe pedem que tenha mais foco e clareza.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede que tenha compromisso e consciência ao lidar com valores, bens materiais, finanças e talentos. Busque priorizar e comunicar o que é importante para você pessoalmente, saindo do vício de querer agradar ou priorizar os outros. Pode ter bons insights do que deve ser feito para potencializar seus ganhos e lucros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande consciência e fidelidade a si mesmo. Sol e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem empoderamento e capacidade de se cuidar e se priorizar. Busque agora escutar mais a si mesmo e suas necessidades reais, verbalizando e comunicando com veracidade e honestidade. Busca também por beleza e engajamento social.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de suas questões emocionais, psíquicas e/ou espirituais, mas também lhe pede fidelidade neste sentido. O mundo pode às vezes não valorizar a sensibilidade, o psiquismo e o lado invisível da vida, mas você deve estar agora atento ao que se passa aqui, curando e integrando profundamente suas percepções.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande consciência e compromisso com o engajamento que você deve ter agora no campo coletivo. Estará mais fiel a grupos, amizades, vida online, causas e trabalhos pelo bem estar coletivo. Busque se expressar de forma autêntica e comunicativa, dando sua contribuição única para que todos possam se beneficiar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede fidelidade à sua própria consciência e brilho que vem de sua carreira, compromissos e/ou no uso da autoridade. Lembre-se de usar seu conhecimento e se colocar em seu lugar de fala e autoridade, mas também exercendo uma visão cooperativa e parceira. Você tem um papel comunicativo no mundo e isso se fará mais claro neste período.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande consciência quanto aos seus princípios e o quanto deve ser fiel a eles. Busque expressar sua ética com clareza e comunicabilidade. Planos futuros também são mobilizados aqui e pode ter clareza agora dos caminhos a seguir. Há também firmeza e fidelidade à própria fé e crenças, buscando as melhores formas de expressar tudo isso.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede aprofundamento e consciência. Você tem o dom de enxergar o que deve ser mudado e hoje deve ser fiel aos seus instintos e capacidade de transmutação. Alguns compromissos, parcerias, casamentos e atuações de bastidores passam também por um processo de reciclagem e você deve ter racionalidade e leveza para processar tudo isso.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto aos seus relacionamentos, casamento e/ou vida social. Apesar da tendência à dúvida neste setor, terá mais clareza e senso de propósito e fidelidade neste momento. Sua comunicação com o parceiro será bem mais clara, honesta e com senso de propósito. Bom para questões judiciais e para harmonizar com as pessoas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede consciência e fidelidade aos seus afazeres, tarefas, rotinas, trabalho e saúde. Busque realizar tudo isso com compromisso, mas também flexibilidade, alegria, comunicação e leveza. Bom para ter insights importantes quanto aos cuidados com a saúde e formas novas de abordar o trabalho, colegas e métodos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande consciência e fidelidade em ser você mesmo e expressar sua criatividade. Estará bem mais ousado, vaidoso, mas também aberto ao contato social e trocas. Bom período para buscar atividades artísticas, hobbies, esportes e tudo aquilo que for lúdico e lhe traga diversão. Romances em alta, mas com um tom de mais fidelidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas questões emocionais, pessoais e/ou familiares, assim como lhe pede maior fidelidade neste sentido. Busque se comprometer com o entendimento e processamento do que se passa no seu campo mais íntimo. Terá maior clareza de quem você é e seu papel no setor familiar. Bom para se dar mais tempo de vida privada, amar e interiorizar.

